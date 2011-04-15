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17/12/2019
17:05

В Москве в новогодние праздники пройдёт 270 крупных мероприятий

В новогодние и рождественские праздники в Москве пройдёт более 270 крупных мероприятий. Об этом сообщила столичная мэрия.

Наиболее масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице. Впервые народные гулянья продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке с 13 декабря 2019 до 12 января 2020 года.

Всего праздничные площадки города готовы принять около 10 млн гостей.

В дни зимних школьных каникул в Москве пройдёт свыше 250 больших новогодних ёлок. Ожидается, что их посетят около 1 млн юных москвичей.

Встретить Новый год москвичи смогут на Тверской улице, 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадках и в 27 парках, которые расположены во всех округах Москвы.

Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлено 30 точек запуска - 11 высотных и 19 парковых.

"AK&M" от 17.12.2019
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