В Москве в новогодние праздники пройдёт 270 крупных мероприятий

В новогодние и рождественские праздники в Москве пройдёт более 270 крупных мероприятий. Об этом сообщила столичная мэрия.



Наиболее масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице. Впервые народные гулянья продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января.



Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит на 81 площадке с 13 декабря 2019 до 12 января 2020 года.



Всего праздничные площадки города готовы принять около 10 млн гостей.



В дни зимних школьных каникул в Москве пройдёт свыше 250 больших новогодних ёлок. Ожидается, что их посетят около 1 млн юных москвичей.



Встретить Новый год москвичи смогут на Тверской улице, 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадках и в 27 парках, которые расположены во всех округах Москвы.



Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлено 30 точек запуска - 11 высотных и 19 парковых.



"AK&M" от 17.12.2019