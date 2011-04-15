В эквадорских бананах вновь выявлена многоядная муха-горбатка, Россельхознадзор

В эквадорских бананах вновь выявлена многоядная муха-горбатка. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Так, 14 декабря 2019 года в бананах, поступивших из Эквадора в Россию в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Агентством по контролю над качеством cельскохозяйственной продукции (AGROCALIDAD) Министерства сельского хозяйства, животноводства и аквакультуры Республики Эквадор, гарантирующего соответствие указанной продукции фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, вновь была выявлена многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Low)).



Случаи обнаружения карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта в бананах, поступающих из Эквадора, приняли системный характер.



Поставки зараженных бананов из Эквадора представляют угрозу продовольственной безопасности России.



"К сожалению, меры, принимаемые Эквадором и представленные гарантии, не приносят желаемых результатов. Убедительные доказательства способности выполнять требования России и ЕАЭС при поставках растительной продукции, а также информация о результатах расследования по предыдущим 3 случаям выявления мухи-горбатки до настоящего времени в Россельхознадзор не предоставлена", - сообщило ведомство.



В связи с этим Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений на ввоз в Россию из Эквадора бананов в случае непринятия эквадорской стороной действенных мер.



"AK&M" от 17.12.2019