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17/12/2019
17:21

Москва утвердила ещё 81 площадку для строительства домов по реновации

Москва утвердила ещё 81 площадку для строительства домов по реновации. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, строительство жилья на этих участках позволит переселить жильцов 278 домов.

Глава Стройкомплекса добавил, что ключевым критерием выбора стало нахождение площадки в районе, где расположены дома, включенные в программу реновации.

При этом 10 площадок исключены из-за разных градостроительных ограничений. Таким образом, теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.


"AK&M" от 17.12.2019
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