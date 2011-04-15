Москва утвердила ещё 81 площадку для строительства домов по реновации. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.



По его словам, строительство жилья на этих участках позволит переселить жильцов 278 домов.



Глава Стройкомплекса добавил, что ключевым критерием выбора стало нахождение площадки в районе, где расположены дома, включенные в программу реновации.



При этом 10 площадок исключены из-за разных градостроительных ограничений. Таким образом, теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.





"AK&M" от 17.12.2019