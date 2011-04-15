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17/12/2019
17:40

В Москве официально зарегистрирован Московский фонд защиты прав дольщиков

В Москве официально зарегистрирован Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Накануне Главным управлением Министерства юстиции РФ по Москве принято решение о государственной регистрации Фонда. Теперь Минюст направит документы в налоговую службу для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании этой организации. Это позволит Фонду приступить к реализации мероприятий по достройке объектов", - сказала Анастасия Пятова.

По её словам, в столице уже определено семь жилых комплексов, которые будет достраивать Фонд: ЖК "Академ Палас", ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина, 12", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин", дом в посёлке Кокошкино на улице Труда, поз. 8 в Новомосковском округе.

Фонд выступит в качестве застройщика, а его финансирование будет осуществляться исключительно из средств городского бюджета.

Председатель Москомстройинвеста отметила, что на первоочередные мероприятия по достройке этих объектов Фонд получит из бюджета города 5.5-6 млрд руб.

"Это финансирование предназначено для обследования объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы станут известны после экспертизы", - уточнила А.Пятова.

Она добавила, что подготовительные работы на этих объектах начнутся в 2020 году.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в течение 2020 года планируется решить проблемы 4-5 тыс. обманутых дольщиков.

"AK&M" от 17.12.2019
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