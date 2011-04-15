Объём средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве за ноябрь вырос в 1.5 раза, ЦБ

Объём средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве вырос за месяц почти в 1.5 раза и превысил 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



С 28 октября по 2 декабря 2019 года значительно (почти на 10 тыс., или более чем на 40%) выросло количество счетов эскроу. На 2 декабря оно превысило 33 тыс.



Кредитный лимит по 653 кредитным договорам, заключенным банками с застройщиками, составил более 796 млрд руб.





"AK&M" от 17.12.2019