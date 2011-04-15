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17/12/2019
18:32

Минприроды утвердило перечни участков недр для геологического изучения в 2020 году

Минприроды утвердило перечни объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счёт средств недропользователей в 2020 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, восемь участков недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти и газа, предлагаются для изучения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, в перечень вошли три участка недр с прогнозными ресурсами твёрдых полезных ископаемых: в Архангельской области - Чидвинский (коренные алмазы), в Республике Бурятия - Келянский (ртуть), в Магаданской области - Вилигинская перспективная площадь (медь, кобальт, молибден, серебро и золото из рудных месторождений).

"AK&M" от 17.12.2019
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