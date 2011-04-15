Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 декабря 2019 года.



СТО МИЛЛИАРДОВ В МИНУС РОССИИ

В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО ВЫВОДА СРЕДСТВ ИЗ СТРАНЫ АРЕСТОВАЛИ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТОРАМ





Как стало известно "Ъ", впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком "Агросоюз" фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.





ДИПЛОМАТ ДИВАНОВ НЕ СЯДЕТ

ДЛЯ БЫВШЕГО СОТРУДНИКА ПОСОЛЬСТВА РФ В США ЗАПРОСИЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ





К четырехлетнему условному сроку попросили приговорить представители Генпрокуратуры бывшего советника посольства России в США Олега Диванова. По мнению обвинения, в ходе судебного процесса была полностью доказана его вина в незаконной выдаче загранпаспортов американским адвокатам, работавшим в интересах российской дипмиссии. Сам господин Диванов и его защитник вину категорически отрицают, ссылаясь, помимо прочего, на результаты экспертизы служебного компьютера, с помощью которого якобы подделывались документы. Как оказалось, доступ к нему, в том числе удаленный, имел достаточно большой круг лиц.





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"AK&M" от 18.12.2019