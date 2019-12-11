ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 18 декабря, в размере 69.6801 руб. против 69.9431 руб. на 17 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



17.12.19 - 69.9431 руб.

14.12.19 - 69.8608 руб.

13.12.19 - 70.4271 руб.

12.12.19 - 70.4558 руб.

11.12.19 - 70.3881 руб.









































































































































































































































































"AK&M" от 17.12.2019