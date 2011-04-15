ЦБ сохранил на прежнем уровне совокупный лимит по операциям РЕПО в иностранной валюте

Банк России сохранил на прежнем уровне совокупный лимит по операциям РЕПО в иностранной валюте. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Так, с 1 января 2020 года максимальный объём задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте сохранён на прежнем уровне, эквивалентном $15 млрд. Параметры проведения операций в случае их возобновления будут устанавливаться отдельным решением.



"AK&M" от 18.12.2019