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18/12/2019
10:34

Агентство по страхованию вкладов подало в суд заявление о привлечении контролирующих Татфондбанк лиц к субсидиарной ответственности

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" подала в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ПАО "Татфондбанк", по обязательствам банка в размере 141.39 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Заявление подано 16 декабря 2019 года в отношении Р.Мусина, И.Мингазетдинова, Н.Тагировой, Р.Насырова, В.Мерзлякова, С.Мещанова, Р.Якушкиной, Р.Долотина, Р.Хакимова, Г.Фаттаховой, М.Загидуллина.

В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объёме.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.

Активы банка на 1 ноября 2016 года составляли 217 млрд руб., собственный капитал - 29.4 млрд руб.


"AK&M" от 18.12.2019
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