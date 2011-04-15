Москва выбрала инвестора строительства новой канатной дороги

Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построит консорциум, в состав которого входит швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. Об этом говорится в сообщении Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.



Инвестор вложит в проект более 3 млрд руб.

"Правительство Москвы подвело итоги конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Победителем признан консорциум, который уже зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатной дороги на Воробьёвых горах. Объём инвестиций в создание канатной дороги составит более 3 млрд руб. При этом проект концессионного соглашения не предполагает затрат бюджета города на создание транспортного объекта. С момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



"Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году. Её протяжённость составит 2.3 км. Канатка соединит районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть. Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для будущей канатной дороги. Реализация проекта сократит время в пути между районами Москвы с сорока пяти минут до семи, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении. - Канатка будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". По прогнозу, пассажиропоток составит до 19 тыс. человек в сутки".



"AK&M" от 18.12.2019