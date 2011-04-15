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18/12/2019
14:01

Таможня выявила невозврат валютной выручки на 342 млн руб. при экспорте леса

Иркутская таможня пресекла незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортёра, которая не вернула в Россию валютную выручку на сумму 342.6 млн руб., а также контрабандой вывезла в Китай более 8.7 тыс. кубометров леса стоимостью более 53 млн руб. Об этом говорится в сообщении ФТС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой было установлено, что компания из посёлка Куйтун Иркутской области по нескольким договорам в 2015-2019 годах поставляла в Китай обрезной пиломатериал хвойных пород. Декларации на товары подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты Иркутской таможни.

При этом на счета российских банков в срок, предусмотренный заключенными внешнеэкономическими контрактами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 342.6 млн в рублёвом эквиваленте. Руководитель и должностные лица данной компании никаких действий с целью возврата денежных средств не предпринимали.

Кроме того, данная компания в августе-октябре 2016 года контрабандным путём экспортировала более 8.7 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород неизвестного происхождения общей рыночной стоимостью 53.2 млн руб. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, представители фирмы-лесэкспортёра представили на Саянский таможенный пост фиктивные договоры купли-продажи данных пиломатериалов на внутреннем рынке.

В отношении директора компании отделение дознания Иркутской таможни возбудило четыре уголовных дела по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном и в особо крупном размерах (два уголовных дела - по пункту "а" части 2, два уголовных дела - по части 1. статьи 193 УК РФ) и два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важного товара в крупном размере. Расследование продолжается.

"AK&M" от 18.12.2019
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