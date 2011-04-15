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18/12/2019
13:00

ПРОДО запустила цех глубокой переработки на фабрике в Калужской области

На "ПРОДО Птицефабрике Калужской", расположенной в Дзержинском районе Калужской области, открылся цех глубокой переработки. Об этом говорится в сообщении компании.

Здесь будет производиться ассортимент продукции - байтсы, крылья, стрипсы, филе, голень - эксклюзивно для российских ресторанов KFC.

Инвестиции в производство составили 200 млн руб. Производственный потенциал нового цеха - до 1 тыс. т куриной продукции в месяц. Запуск предприятия позволил создать 77 новых рабочих мест.

Продукты из мяса птицы нарезаются, маринуются и фасуются в новом цехе "ПРОДО Птицефабрики Калужской" в полном соответствии со строгими стандартами KFC к параметрам веса, размера и формы куриного мяса. Готовая продукция будет ежедневно поставляться в рестораны KFC в Московской, Калужской и соседних областях.

Строительство нового цеха на "ПРОДО Птицефабрике Калужской" началось в декабре 2018 года. Запуску предшествовал тщательный аудит производства специалистами KFC.

Отметим, что российские рестораны KFC используют куриное мясо только от отечественных производителей, закупая более 70 тыс. т курицы ежегодно. При этом 80% курицы поступает в рестораны KFC в охлаждённом виде в вакуумной упаковке.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc., - международный ресторанный бренд, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сеть насчитывает более чем 23 тыс. ресторанов KFC в 140 странах мира.

Группа "ПРОДО" - один из крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки. Предприятия Группы расположены в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. Бизнес "ПРОДО" включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает свыше 1.7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Центральный офис (ООО "ПРОДО Менеджмент") расположен в Москве.

АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская" - одно из крупнейших в России птицеводческих предприятий и крупнейший производитель мяса бройлеров в Калужской области. На птицефабрике реализована масштабная инвестиционная программа по модернизации производства.

"AK&M" от 18.12.2019
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