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18/12/2019
12:59

Минюст США рассмотрел сделку по покупке акций IPSCO Tubulars компанией Tenaris у ТМК

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке IPSCO Tubulars, Inc. компанией Tenaris у ПАО "ТМК". Об этом говорится в сообщении ТМК.

Договор купли-продажи акций IPSCO Tubulars Inc. был подписан 22 марта 2019 года между ТМК и 100%-ней дочерней компанией Tenaris. ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время.

Tenaris - международный производитель бесшовных и сварных труб.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.

Выручка ТМК за 9 месяцев 2019 года по МСФО снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила $3.667 млрд. Скорректированный показатель EBITDA составил $508 млн, что на 3% ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Выручка Российского дивизиона выросла на 4% и составила $2.719 млрд, скорректированный показатель EBITDA - на 21% до $438 млн.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.12.2019

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