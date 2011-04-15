ГД приняла поправки в КоАП, вводящие ответственность за незаконную продажу театральных билетов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях.



Как говорится в сообщении ГД, в нём появится новая статья об ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия.



При подготовке документа ко второму чтению были скорректированы составы правонарушений и размеры штрафов. По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, изначально штрафы были сильно завышены и несоразмерны последствиям правонарушений.



В результате штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, составит для граждан от полуторакратной до двукратной цены билета, для должностных лиц - от двукратной до трёхкратной цены, для предпринимателей и юрлиц - от трёхкратной до пятикратной цены.



Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% обернётся для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП - от двукратной до трёхкратной цены.



Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить Минкультуры.



Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.



Напомним, 1 сентября 2019 года вступил в силу закон о борьбе с "билетной мафией".





"AK&M" от 18.12.2019