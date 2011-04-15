ГД приняла в третьем чтении поправки в закон "Об образовании в РФ"

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об образовании в РФ" в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования. Об этом говорится в материалах ГД.



Закон определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение "электронной очереди" в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои "электронные очереди", сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.



Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.





"AK&M" от 18.12.2019