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18/12/2019
14:12

Крымские виноделы получат дополнительные меры поддержки, ГД

Крымские виноделы получат дополнительные меры поддержки. Соответствующие поправки Государственная Дума приняла в среду, 18 декабря, в третьем чтении, говорится в материалах ГД.

Принятие закона даст возможность винодельческим предприятиям Крыма и Севастополя в плановом режиме завершить процесс приведения своей лицензионной деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства без угрозы её прекращения либо приостановки.

Законом для Крыма и Севастополя предлагается отсрочить вступление в силу ряда положений закона о госрегулировании алкогольной продукции.

Так, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя смогут до 1 января 2023 года подтверждать в установленном ими порядке объёмы винограда, собранного на их территории (урожаев до 2015 года) и переработанного в винодельческую продукцию.

Органы власти Крыма и Севастополя смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади торговых объектов для розничной торговли алкоголем в городских и сельских поселениях. Ранее такое право было предоставлено им до 1 января 2020 года. Теперь оно станет бессрочным.

"AK&M" от 18.12.2019
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