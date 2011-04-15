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18/12/2019
13:34

В Москве строится 145 домов по программе реновации

В Москве строится 145 домов по программе реновации. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса по словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Для переселения горожан уже передано 45 новостроек", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что всего построено 49 стартовых домов площадью около 600 тыс. кв. м 70 домов площадью 1.4 млн кв. м проектируют.

"В совокупности все подобранные на сегодня стартовые площадки могут дать четверть от общего объёма строительства по программе реновации", - подчеркнул А.Бочкарев.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. 17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена ещё 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.


"AK&M" от 18.12.2019
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