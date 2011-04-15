Через Дмитровское шоссе и Савёловское направление ж/д построят переход

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства внеуличного пешеходного перехода через пути Савёловского направления железной дороги и Дмитровское шоссе. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он расположится на улице Яблочкова, рядом с домом 49, в Тимирязевском и Бутырском районах Москвы. Площадь территории в границах подготовки проекта планировки - 3.6 га.



Для подхода к переходу обустроят пешеходные дорожки. Они появятся вблизи дома 29, корпус 1 по Дмитровскому шоссе, со стороны остановки "Магазин Спортмастер" по направлению в область по Дмитровскому шоссе и вблизи дома 49 по улице Яблочкова.



"AK&M" от 18.12.2019