Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/12/2019
13:39

На Сокольнической линии метро появится станция "Новомосковская"

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" ("Потапово"). Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Его длина - 2.4 км. Он пройдёт от тупиков за станцией "Столбово", в створе автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе до улицы Потаповская Роща как под землей, так и по земле.

Чтобы обеспечить техобслуживание и ремонт подвижного состава красной линии метро, планируется построить электродепо на площади 15.8 га.

Рядом со станцией "Столбово" возведут здание для персонала метро с помещениями для отдыха локомотивных бригад.

Напомним, 20 июня 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Длина этого участка метро - около 12 км. При его сооружении применили уникальное для Москвы проектное решение: впервые часть линии метро проходит прямо посередине автомагистрали (речь о дороге Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе).

На участке под Калужским шоссе трассы уходят в совмещённый метро- и дорожный тоннель шириной 92 м. Аналогов такому тоннелю в Москве нет.

Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные, "Ольховая" и "Коммунарка" расположены под землей.

"AK&M" от 18.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100