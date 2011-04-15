На Сокольнической линии метро появится станция "Новомосковская"

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" ("Потапово"). Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Его длина - 2.4 км. Он пройдёт от тупиков за станцией "Столбово", в створе автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе до улицы Потаповская Роща как под землей, так и по земле.



Чтобы обеспечить техобслуживание и ремонт подвижного состава красной линии метро, планируется построить электродепо на площади 15.8 га.



Рядом со станцией "Столбово" возведут здание для персонала метро с помещениями для отдыха локомотивных бригад.



Напомним, 20 июня 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".



Длина этого участка метро - около 12 км. При его сооружении применили уникальное для Москвы проектное решение: впервые часть линии метро проходит прямо посередине автомагистрали (речь о дороге Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе).



На участке под Калужским шоссе трассы уходят в совмещённый метро- и дорожный тоннель шириной 92 м. Аналогов такому тоннелю в Москве нет.



Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные, "Ольховая" и "Коммунарка" расположены под землей.



"AK&M" от 18.12.2019