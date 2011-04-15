Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 декабря

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Банк России установил на 19 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.8444
1 Азербайджанский манат 36.8895
100 Армянских драмов 13.0927
1 Белорусский рубль 29.7250
1 Болгарский лев 35.6274
1 Бразильский реал 15.3695
100 Венгерских форинтов 21.0774
1000 Вон Республики Корея 53.5899
10 Гонконгских долларов 80.3481
10 Датских крон 93.2545
1 Доллар США 62.5831
1 Евро 69.6925
100 Индийских рупий 88.0491
100 Казахстанских тенге 16.2712
1 Канадский доллар 47.5303
100 Киргизских сомов 89.4185
10 Китайских юаней 89.4070
10 Молдавских леев 36.3222
1 Новый туркменский манат 17.9065
10 Норвежских крон 69.2919
1 Польский злотый 16.3466
1 Румынский лей 14.5830
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.4686
1 Сингапурский доллар 46.1629
10 Таджикских сомони 64.6453
1 Турецкая лира 10.6118
10000 Узбекских сумов 65.7040
10 Украинских гривен 26.7344
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0715
10 Чешских крон 27.3887
10 Шведских крон 66.5311
1 Швейцарский франк 63.7692
10 Южноафриканских рэндов 43.3785
100 Японских иен 57.1979
"AK&M" от 18.12.2019