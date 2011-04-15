Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 декабря

Банк России установил на 19 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.8444

1 Азербайджанский манат 36.8895

100 Армянских драмов 13.0927

1 Белорусский рубль 29.7250

1 Болгарский лев 35.6274

1 Бразильский реал 15.3695

100 Венгерских форинтов 21.0774

1000 Вон Республики Корея 53.5899

10 Гонконгских долларов 80.3481

10 Датских крон 93.2545

1 Доллар США 62.5831

1 Евро 69.6925

100 Индийских рупий 88.0491

100 Казахстанских тенге 16.2712

1 Канадский доллар 47.5303

100 Киргизских сомов 89.4185

10 Китайских юаней 89.4070

10 Молдавских леев 36.3222

1 Новый туркменский манат 17.9065

10 Норвежских крон 69.2919

1 Польский злотый 16.3466

1 Румынский лей 14.5830

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.4686

1 Сингапурский доллар 46.1629

10 Таджикских сомони 64.6453

1 Турецкая лира 10.6118

10000 Узбекских сумов 65.7040

10 Украинских гривен 26.7344

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0715

10 Чешских крон 27.3887

10 Шведских крон 66.5311

1 Швейцарский франк 63.7692

10 Южноафриканских рэндов 43.3785

100 Японских иен 57.1979

"AK&M" от 18.12.2019