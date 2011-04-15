Банк России на 19 декабря повысил курс евро к рублю более чем на копейку до 69.6925 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 63.5831 руб.

Банк России на 19 декабря повысил официальный курс евро к рублю более чем на копейку до 69.6925 руб. с 69.6801 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 62.5831 руб. с 62.5326 руб. 18 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 19 декабря увеличилась более чем на 3 копейки (+0.05%) до 65.7823 руб. с 65.7489 руб. 18 декабря.



"AK&M" от 18.12.2019