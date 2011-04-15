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18/12/2019
13:58

Мостотрест построит развязку Рязанский проспект-ТТК

Мостотрест построит развязку Рязанский проспект-ТТК. Об этом говорится в сообщении компании.

Мостотрест приступает к первому этапу строительства многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги в районе улицы Новохохловской в Москве.

Право на реализацию проекта компания получила, победив в конкурсе, объявленном Государственным казённым учреждением Москвы "Управление дорожно-мостового строительства". Новый объект станет составляющей столичной Юго-Восточной хорды, задача которой обеспечить распределение транспортных потоков в срединной и переферийной зонах Москвы в обход центральной части города.

В перспективе после завершения всех этапов строительства развязка соединит Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо. В соответствии с контрактом, в рамках первого этапа специалистам Мостотреста предстоит построить путепровод от ТТК через железнодорожные пути Курского направления МЖД, а также транспортную развязку на пересечении путепровода с Новохохловской улицей, включающую пять разнонаправленных сьездов и шестиполосную дорогу-связку протяженностью 1.2 км между Юго-Восточной хордой и Третьим транспортным кольцом. В рамках развития улично-дорожной сети будет проведена реконструкция участка Новохохловской улицы вдоль Нижегородской эстакады (от дома N 12 до станции МЦК "Новохохловская") с уширением до 4-х полос движения. Стоимость первого этапа строительства составит 6.2 млрд руб. (с НДС).

Строительство транспортной развязки в рамках контракта будет включать в себя следующие съезды общей протяженностью более километра: правоповоротный съезд с дороги-связки между ТТК и ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону центра и левоповоротный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу; левоповоротный съезд с Новохохловской улицы на ТТК; правоповоротный съезд с Новохохловской улицы в сторону Юго-Восточной хорды; правоповоротный съезд с Нижегородской на Новохохловскую улицу; съезд с Нижегородской улицы на ТТК.

Особенностью проекта станет строительство сложных инженерных сооружений в стесненных условиях городской черты в непосредственной близости к существующим искусственным сооружениям и путям железнодорожного сообщения с напряженным режимом движения железнодорожного транспорта, в зоне разветвленных сетей подземных коммуникаций, в том числе подлежащих переустройству.

ПАО "Мостотрест" - крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, представленная во всех основных и смежных сегментах рынка, участник первых в России проектов государственно-частного партнерства.

Основными направлениями бизнеса группы "Мостотрест" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры; оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. Также в 2012 году группа "Мостотрест" вошла в новый сегмент - управление дорожными концессиями.

Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов.

"AK&M" от 18.12.2019
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