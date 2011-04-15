Роснефть увеличила ресурсную базу Верхнечонского месторождения

Роснефть увеличила ресурсную базу Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения (в пределах Верхнечонского лицензионного участка) на 51.8 млн т нефти и конденсата по категории АВ1В2 и на 66.4 млрд куб. м газа по категории В1В2. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост остаточных извлекаемых запасов месторождения составил 33% по нефти и конденсату и 57% по газу. Таким образом, ожидаемые начальные извлекаемые запасы на 1 января 2020 года составят 276 млн т нефти и конденсата и 193 млрд куб м газа.



Увеличить объём запасов месторождения удалось благодаря эффективным геологоразведочным работам, современной системе обработки данных, а также применению новых технологий.



Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.



В процессе эксплуатации Верхнечонского месторождения с 2013 по 2019 год специалисты предприятия накопили значительный объем геолого-геофизической информации благодаря исследованию эксплуатационных скважин. По результатам нового этапа разведочного бурения, а также эксплуатационного бурения с отбором керна уточнена геологическая модель строения месторождения, в том числе ее петрофизическая модель.



В ноябре 2019 года совместно с проектными институтами Роснефти - Тюменским ННЦ и "РН-КрасноярскНИПИнефть" выполнены работы по подсчёту запасов и дополнению технологической схемы разработки месторождения.



Изменение количества запасов будет способствовать актуализации системы разработки Верхнечонского месторождения, что в свою очередь позволит продлить его жизненный цикл.



Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Катангском районе Иркутской области, разрабатывает АО "Верхнечонскнефтегаз", входящее в состав НК "Роснефть". На месторождении создана вся необходимая инфраструктура для добычи и подготовки нефти до товарного качества.



С 2017 года в числе акционеров "Верхнечонскнефтегаза" - Beijing Gas Group Company Limited с долей 20%. Предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК "Роснефть" в Иркутской области и Красноярском крае.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 18.12.2019