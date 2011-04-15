Компания "Верхнечонскнефтегаз", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", реализовала проект по эффективному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ).



Как говорится в сообщении Роснефти, на Верхнечонском месторождении впервые в Восточной Сибири использована технология по закачке ПНГ во временное подземное хранилище. Уникальность данной технологии заключается в хранении попутного сырья для последующего рационального использования, а не для поддержания пластового давления.



Эта технология позволила довести уровень утилизации ПНГ на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении до отметки 97%. Это является одним из лучших показателей в отрасли.



Согласно действующей стратегии "Роснефть 2022", Компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.



Попутный газ, полученный в процессе добычи нефти на Верхнечонском месторождении, идёт на технологические нужды промысла - для работы газотурбинной электростанции, а также является топливом для печей нагрева нефти и котельных. В настоящее время в подземное хранилище закачано более 1.3 млрд куб. м попутного нефтяного газа.



В рамках реализации проекта на Верхнечонском месторождении были построены все необходимые объекты инфраструктуры, в том числе, газокомпрессорная станция мощностью более 1 млрд куб. м в год, нагнетательный газопровод протяжённостью 40.9 км, а также кустовая площадка с шестью скважинами для закачки ПНГ в пласт. Общий объём финансирования проекта составил более 8.7 млрд руб.



Роснефть за последние 5 лет инвестировала в развитие технологии по утилизации ПНГ на своих добывающих проектах более 125 млрд руб. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн т до 2022 года.



По итогам 2018 года Роснефть снизила выбросы метана на 46% по сравнению с показателем 2017 года. "Зелёные инвестиции" компании за последние пять лет превысили 240 млрд руб., в ближайшие пять лет планируется инвестировать ещё 300 млрд руб.



В 2018 году Роснефть завершила строительство нескольких десятков объектов по использованию ПНГ, включая объекты системы закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа по повышению рационального использования ПНГ реализуется во всех регионах присутствия нефтяной компании. Для новых месторождений используется комплексный подход, предусматривающий необходимые мероприятия на стадии составления проектных технологических документов на разработку месторождений, обеспечивающие требуемый уровень рационального использования ПНГ.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



"AK&M" от 18.12.2019