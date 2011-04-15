В депозитарии Сбербанка клиентские активы на хранении достигли 9 трлн руб.

Клиентские активы на хранении в Депозитарии Сбербанка достигли 9 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Общее количество обслуживаемых Депозитарием клиентов превысило 1.2 млн. Эта розничные и корпоративные клиенты, а также финансовые институты.



В Депозитарии запущена фабрика для обслуживания электронных закладных из всех регионов России. В декабре 2019 года Депозитарием зарегистрировано более 18 тыс. е-закладных - абсолютное большинство всех электронных закладных в стране.



В 2019 году Депозитарий Сбербанка начал предоставлять прямой доступ на российский рынок крупнейшим международным банкам и суверенным фондам из Европы, Азии и Америки. Автоматизация процессов позволяет международным клиентам проводить операции с той же скоростью, что и российским участникам рынка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 18.12.2019