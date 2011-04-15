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18/12/2019
14:27

Альфа-Банк получил погашение долга Главного управления обустройства войск в размере 5.3 млрд руб.

Альфа-Банк отозвал заявление о банкротстве АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), специализирующегося на строительстве объектов Министерства обороны России. Об этом говорится в сообщении банка.

Дело прекращено Арбитражным судом Москвы, после чего Альфа-Банк получил погашение в полном объёме по долгу ГУОВ. Совокупная сумма долга на дату перечисления средств составила 5.3 млрд руб. Все судебные разбирательства между Альфа-Банком и ГУОВ в настоящее время завершены.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Чистая прибыль банковской группы Альфа-Банка по МСФО за 9 месяцев снизилась в 5.7 раза и составила 17.97 млрд руб.

"AK&M" от 18.12.2019
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