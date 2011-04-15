Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса

Райффайзенбанк начал предоставлять услугу страхования от задержки рейса. Об этом говорится в сообщении банка.



Техническое решение для продукта создала компания Oval Global, а страховщиком выступает СК "Абсолют Страхование". Продукт позволяет получать моментальное возмещение за каждый час задержки рейса в режиме реального времени.



Приобрести страховку можно онлайн на сайте Райффайзенбанка. При задержке рейса от 2-х до 6-ти часов страховые выплаты составят 3 тыс. руб. за каждый час ожидания. Если рейс задержат более чем на 6 часов или отменят, то выплата составит 15 тыс. руб.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 28.64 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2019