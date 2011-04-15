Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/12/2019
14:49

Райффайзенбанк запустил услугу страхования от задержки рейса

Райффайзенбанк начал предоставлять услугу страхования от задержки рейса. Об этом говорится в сообщении банка.

Техническое решение для продукта создала компания Oval Global, а страховщиком выступает СК "Абсолют Страхование". Продукт позволяет получать моментальное возмещение за каждый час задержки рейса в режиме реального времени.

Приобрести страховку можно онлайн на сайте Райффайзенбанка. При задержке рейса от 2-х до 6-ти часов страховые выплаты составят 3 тыс. руб. за каждый час ожидания. Если рейс задержат более чем на 6 часов или отменят, то выплата составит 15 тыс. руб.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 28.64 млрд руб.

"AK&M" от 18.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100