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18/12/2019
15:37

ЦБ предлагает обеспечить равный доступ к данным на финансовом рынке

Банк России предлагает обеспечить равный доступ к данным на финансовом рынке, говорится в материалах ЦБ.

"Если операторы предоставляют клиентские данные на платной основе, доступ к ним должен быть равным и недискриминационным для всех участников финансового рынка" - такой принцип регулятор изложил в консультативном докладе, в котором проанализировал проблемы с доступом к информации о клиентах - физических лицах на финансовом рынке. Предоставление операторами доступа к ранее монетизированным данным на схожих коммерческих условиях будет способствовать повышению эффективности обработки данных о клиентах.

Как отмечают авторы доклада, сейчас малые и средние финансовые организации не имеют доступа к базам данных о физическом лице, которые бы позволили так же качественно профилировать клиентов и оценивать кредитные риски, как это делают крупные игроки. Особенно это касается данных от альтернативных поставщиков - операторов сотовой связи, социальных сетей, операторов фискальных данных и прочих. Такая ситуация приводит к искажению конкурентной среды.

Банк России предлагает создать инфраструктуру для более эффективного взаимодействия с клиентами, оценки их кредитоспособности и рисков. Авторы доклада считают, что для обеспечения высокого качества и ценности продуктов, служащих для профилирования клиентов и оценки сопутствующих рисков, их разработчикам должен быть обеспечен доступ к максимально полному спектру данных. Однако обязанность предоставлять накопленные данные у операторов, по мнению Банка России, может возникать, только если их обладатель хотя бы раз передал их на возмездной основе. В этом случае для других пользователей на финансовом рынке должны быть созданы равные условия получения этих данных.

Использование данных будет происходить исключительно с согласия потребителя, и все предлагаемые меры должны в максимальной степени учитывать его права и интересы, опираться на его волеизъявление и отвечать высоким стандартам обеспечения информационной безопасности.

В Банке России считают, что реализация предложенных мер избавит участников финансового рынка от необходимости поддерживать технологический процесс обработки в ограниченные сроки объёмного массива данных и позволит по принципу "единого окна" и на доступных условиях получать готовые продукты для взаимодействия с клиентами, оценки их кредитоспособности и рисков.

Комментарии к докладу для общественных консультаций, включая ответы на поставленные вопросы, а также предложения и замечания участники обсуждения могут направлять в Банк России до 3 февраля 2020 года включительно.

"AK&M" от 18.12.2019
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