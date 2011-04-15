В Петербурге и Ленобласти выявили контрафактный цемент

Специалисты Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта (СЗМТУ) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявили нарушение обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов при производстве и реализации цемента. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



В ходе внеплановых проверок крупных торговых сетей были установлены факты реализации продукции без маркировки на упаковке, отсутствия сертификатов соответствия, использование средств измерений, не прошедших поверку. Проведённые анализы проб на базе Тульского ЦСМ показали несоответствие продукции обязательным требованиям по такой важной характеристике как прочность на сжатие.



По словам экспертов, продажа некачественного цемента - основного строительного материала - является прямой угрозой жизни и безопасности населения. Как прокомментировал руководитель СЗМТУ Андрей Челышев, слова которого приводятся в сообщении, нарушения были зафиксированы по всей цепочке "изготовитель - поставщик - продавец". По факту проведённых проверок виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности.



Выявленные нарушения не являются единичными. Жалобы на некачественный цемент поступают в отдел государственного контроля и надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, такие жалобы прозвучали в декабре в приёмной президента. По обращениям граждан проводятся проверки.



Как пояснила руководитель отдела Ольга Софронова, цемент включен в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Его реализация должна сопровождаться сертификатом соответствия, на упаковках продукции должен присутствовать номер и срок действия сертификата соответствия и знак соответствия с кодом органа по сертификации, а также наименование нормативного документа, в соответствии с которым изготовлена данная продукция, наименование и адрес изготовителя.



"AK&M" от 18.12.2019