К двум подмосковным предприятиям построили дороги

В Московской области завершено строительство двух подъездных дорог к крупнейшим предприятиям в регионе - мясокомбинату "Черкизово" в Кашире и терминально-логистическому центру "Восточный" в Богородском округе. Об этом говорится в сообщении подмосковного Минтранса.



До "Черкизово" построена дорога "Ледово-Труфаново" - Железня", протяжённостью 1.5 км. Перспективная пропускная способность дороги составляет порядка 5 тыс. автомобилей с расчётной скоростью движения 80 км/ч. Новая автодорога позволит обеспечить транспортную доступность мясокомбината, который недавно открылся после реконструкции и считается одним из крупнейших предприятий в Европе. Реконструкция мясокомбината является первым этапом создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в городском округе Кашира, которые обеспечат в перспективе порядка 1.5 тыс. новых рабочих мест.



Также завершено строительство новой дороги от Носовихинского шоссе до терминально-логистического центра "Восточный". Общая протяжённость двухполосной дороги составила порядка 1.2 км с расчётной скоростью 60 км/ч. Предполагается, что в трёхлетней-пятилетней перспективе на ТЛЦ будет обеспечено 8 тыс. рабочих мест. "Восточный" станет одним из опорных терминально-логистических центров Подмосковья и разместится на площади более 100 га. Реализация проекта к 2020 году позволит принимать по железной дороге 600 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год назначением в Московский транспортный узел.



"AK&M" от 18.12.2019