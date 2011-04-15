Правительство увеличило уставный капитал РЖД для развития участка Междуреченск-Тайшет

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в уставный капитал ОАО "РЖД" направляется взнос в размере 8.23 млрд руб. на комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги. Об этом говорится на сайте Кабмина.



В соответствии с законом "Об акционерных обществах" дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Поэтому постановлением Правительства РФ в устав РЖД вносятся изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещённых акций.



Средства на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены.

Принятые решения будут способствовать увеличению провозной и пропускной способности сети железных дорог и обеспечению бесперебойного осуществления грузовых и пассажирских перевозок.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 18.12.2019