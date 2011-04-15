Правительство утвердило план реализации стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждена стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года. Документ опубликован на сайте Кабмина.



Цель стратегии - создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.



Подписанным распоряжением утверждён план реализации стратегии. Планом, в частности, предусматривается создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России, использование локально произведённых компонентов российскими автопроизводителями, интеграцию российских поставщиков компонентов в глобальные цепочки поставок.



"AK&M" от 18.12.2019