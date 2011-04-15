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18/12/2019
15:42

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на строительство газовых заправок и переоборудование автомобилей на метан

Правительство РФ утвердило подготовленное Минэнерго России постановление "О внесении изменений в государственную программу РФ "Развитие энергетики" и об утверждении перечня субъектов РФ, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке". Об этом говорится в сообщении министерства.

Документом утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированным природным газом и правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

"Утверждение правил направлено на реализацию программы государственной поддержки развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудования техники на использование природного газа. Первый этап программы, планируемый к реализации в 27 субъектах Российской Федерации, рассчитан на пять лет с суммарным финансированием 4.2 млрд руб. ежегодно и направлен на ежегодный ввод в эксплуатацию более 100 АГНКС, а также переоборудование около 25 тыс. единиц автомобильного транспорта на метан. Целью реализации программы поддержки является создание в указанных субъектах Российской Федерации минимально достаточной инфраструктуры заправки природного газа и достижение по итогам 2024 года показателей в 1.2 тыс. единиц АГНКС и 300 тыс. единиц автомобильного транспорта на метане в целом по стране", - пояснил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, цитируемый в сообщении.

"AK&M" от 18.12.2019
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