Инфляция в РФ за неделю, с 10 по 16 декабря, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 10 по 16 декабря 2019 года, составила 0.1%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала декабря инфляция составила 0.2%, с начала года - 2.9%.



За прошедшую неделю цены на пшено снизились на 1.2%, сахар-песок - на 0.8%, рис - на 0.4%, свинину - на 0.2%.



Одновременно выросли цены на яйца куриные - на 2.3%, крупу гречневую - на 1.4%, консервы мясные, рыбу мороженую и масло сливочное - на 0.3%, говядину, колбасу варёную, молоко пастеризованное, сыры сычужные, маргарин, сметану, карамель и чай - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.1%, в том числе на огурцы - 10.1%, помидоры - 2.4%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.



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