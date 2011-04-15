Банк ДОМ.РФ и компания "Диасофт" запустили IT-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам

Банк ДОМ.РФ и компания "Диасофт" запустили специальное IT-решение по выплате компенсаций дольщикам, осуществляемой Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Об этом говорится в сообщении банка.



Процесс полностью автоматизирован - от приёма и рассмотрения заявок до перевода средств. На данный момент технологическое решение поддерживает работу во всех отделениях банка.



С помощью функционала IT-решения банк загружает реестр дольщиков из системы "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", идентифицирует их и приступает к рассмотрению заявок на выплату, включая проверку данных и договоров долевого участия в строительстве. Выплата компенсаций осуществляется на открываемый текущий счёт.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".



Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 5.7 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2019