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18/12/2019
15:48

Банк ДОМ.РФ и компания "Диасофт" запустили IT-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам

Банк ДОМ.РФ и компания "Диасофт" запустили специальное IT-решение по выплате компенсаций дольщикам, осуществляемой Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Об этом говорится в сообщении банка.

Процесс полностью автоматизирован - от приёма и рассмотрения заявок до перевода средств. На данный момент технологическое решение поддерживает работу во всех отделениях банка.

С помощью функционала IT-решения банк загружает реестр дольщиков из системы "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", идентифицирует их и приступает к рассмотрению заявок на выплату, включая проверку данных и договоров долевого участия в строительстве. Выплата компенсаций осуществляется на открываемый текущий счёт.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 5.7 млрд руб.

"AK&M" от 18.12.2019
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