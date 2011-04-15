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18/12/2019
16:51

На Дальнем Востоке создают Межотраслевой центр компетенций в строительной и транспортной областях

На Дальнем Востоке создают Межотраслевой центр компетенций в строительной и транспортной областях.

Соглашение о его создании и о сотрудничестве подписали начальник Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Эдуард Бурдинский и ректор Дальневосточного университета путей сообщения Юрий Давыдов, говорится в сообщении ведомства.

Одна из основных задач центра, над решением которой будут совместно работать сотрудники Главгосэкспертизы России и университета, - совершенствование системы высшего, профессионального и дополнительного образования при подготовке кадров в строительном и транспортном секторе экономики, включая весь объём необходимых знаний, навыков и опыта, которые обеспечивают интеграцию специалиста в профессиональную среду.

Центр будет содействовать комплексному развитию профессиональных знаний и наукоемких прорывных технологий, эффективной подготовке квалифицированных кадров для строительной и транспортной отраслей, формированию профессионального кадрового состава проектных и экспертных организаций, работающих на территории Дальневосточных регионов.

В центре также будут созданы возможности для профессионального развития тех, кто уже аттестован или претендует на право подготовки заключений экспертизы проектной документации. На базе центра будут проводить научно-практические конференции, воркшопы, стратегические сессии и другие рабочие мероприятия.

Кроме того, центр будет содействовать открытому диалогу между государственными органами и научно-образовательными организациями в области технического образования и развития современных технологий для реализации инновационных технологий.


"AK&M" от 18.12.2019
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