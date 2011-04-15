ЦБ признал завершённым финоздоровление Банка Дом.РФ

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщило о завершении мер по предупреждению банкротства "Банка ДОМ.РФ" (ранее - АО АКБ "Российский Капитал".



Как говорится в сообщении АСВ, 18 декабря отчёт Агентства по предупреждению банкротства банка был принят к сведению на заседании Комитета банковского надзора Банка России.



В результате реализации данных мероприятий в период с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019 года улучшено качество активов Банка, обеспечено бесперебойное проведение расчётов с клиентами и восстановлено его устойчивое финансовое положение.



Банк ДОМ.РФ соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости кредитных организаций.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".



Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 5.7 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2019