One Tower в "Москва-Сити" станет самым высоким жилым небоскрёбом Европы, М.Хуснуллин

Жилой небоскреб One Tower в деловом центре "Москва-Сити" станет самым высоким жилым зданием в Европе, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Работы по строительству самой высокой жилой башни в Европе идут по графику в круглосуточном режиме и будут завершены через несколько лет", - написал М.Хуснуллин в своём аккаунте в социальной сети Instagram.



Здание построит АО "Мосинжпроект" - крупнейший в столице и в России инжиниринговый холдинг.



Небоскрёб появится около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Его высота составит 400 м. Всего будет 104 этажа: 101 надземный и три подземных. Площадь здания - 279 тыс. кв. м, количество квартир - 1.507 тыс.. Здесь создадут 5.7 тыс. рабочих мест.



Башня будет выше "Федерации" на 60 м.

Это будет первая жилая башня в "Сити" с квартирами, а не апартаментами. На сотом этаже небоскрёба обустроят смотровую площадку. В здании откроют фитнес-центр с бассейном, детский досуговый клуб, кафе, рестораны и магазины.



Напомним, "Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия.



Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.





"AK&M" от 18.12.2019