Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии, говорится в сообщении ГД.



Инициатива была внесена депутатами всех фракций ГД. Документ практически с нуля создает правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия и станет базовым для отрасли.



"Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьёзную роль в развитии экономики страны - за счёт новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов - Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани", - отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.



Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа Президента от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".



В проекте даны определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, в том числе "вино", "крепленое вино", "игристое вино", "виноградосодержащий напиток", "виноградное насаждение", "виноградник".



Закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешённые и запрещённые технологические приёмы производства вина. Предусмотрены особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение.



При этом также устанавливаются требования к учёту и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, вводится обязательное декларирование урожая винограда.



К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, её первичной и последующей переработкой.



Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников.



Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая и имущественная поддержка. Имущественную поддержку смогут получить общественные организации, осуществляющие контроль в сфере виноградарства и виноделия. Государство будет поддерживать мероприятия по развитию виноградных насаждений, продвижению на внутренний и внешние рынки винодельческой продукции, произведённой из российского винограда.



Для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной. Устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции.



"AK&M" от 18.12.2019