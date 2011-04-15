Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/12/2019
17:44

Цены на новые автомобили в РФ выросли на 54% за 5 лет

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 54%. Об этом сообщил АВТОСТАТ.

Так, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1001600 руб., то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1539100 руб.

По словам директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Она произошла в 2014-2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали её. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы - рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей. По мнению С.Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5-7%.

"AK&M" от 18.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100