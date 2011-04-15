LADA официально выходит на рынок Кыргызской Республики. Об этом говорится в сообщении компании.



Дилерский центр LADA открылся в Бишкеке.

Напомним, в 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане (два центра), Беларуси (один центр), Узбекистане (восемь центров), Кыргызстане (один центр), Монголии (один центр) и в Боливии (два центра). Два автосалона LADA сейчас проходят ребрендинг в Казахстане.



Группа "АВТОВАЗ" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в г. Тольятти - АО "АВТОВАЗ" и в г. Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".



Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4





"AK&M" от 18.12.2019