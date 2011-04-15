ЦБ актуализировал свой взгляд на немонетарные факторы инфляции

Банк России актуализировал свой взгляд на немонетарные факторы инфляции. Об этом говорится в сообщении регулятора, который опубликовал второй доклад, посвящённый анализу влияния на ценовую динамику факторов, находящихся за пределами действия мер денежно-кредитной политики.



Изучение роли немонетарных факторов сохраняет свою актуальность, отмечают авторы исследования "О немонетарных факторах инфляции в 2017-2019 годах".



В рассматриваемый период значимое воздействие на инфляцию и её волатильность оказывали предложение продовольствия и аграрного сырья, регулирование в сфере коммунального хозяйства, институциональные изменения. В начале 2019 года на инфляции сказалось повышение ставки НДС. На динамике цен на отдельных рынках отражались ценообразование на основе экспортного паритета и несовершенная конкуренция. Их влияние выраженно проявилось в 2018 году на рынке нефтепродуктов.



Особое внимание в докладе уделено региональной специфике влияния немонетарных факторов. Её анализ необходим в том числе для внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Эту работу проводят территориальные учреждения Банка России.



Авторы доклада приходят к выводу, что немонетарные факторы сохраняют потенциал инфляционных рисков. В этих условиях остаются актуальными меры, нацеленные на дальнейшую модернизацию агропромышленного комплекса и совершенствование аграрной логистики, развитие конкуренции, совершенствование тарифного регулирования и в целом проведение институциональных преобразований.



"AK&M" от 18.12.2019