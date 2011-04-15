Срок согласований при строительстве домов по реновации сократился в 1.5 раза

Срок прохождения административных процедур для строительства домов по программе реновации снизился почти в полтора раза, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Оптимизация сроков на федеральном и региональном уровнях позволила сократить срок реализации всего строительного процесса, от момента проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию, с 5.9 до 3.5 лет", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, часть процедур укрупнили и регламентировали, часть перенесли на этап разработки проекта планировки территории.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. 17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена еще 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.





"AK&M" от 18.12.2019