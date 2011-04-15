Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста

Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в материалах Минтранса.



Объект был принят комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора. Согласно подписанному Росавтодором акту, конструктив выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов.



Планируется, что до 24 декабря 2019 года сооружение передадут балансодержателю. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет "Крымская железная дорога" (КЖД).



Сейчас выполняется проверка железнодорожной автоматики на мосту (это 158 путевых ящиков с оборудованием и 500 км кабелей связи), которая коммуницирует с постом электрической централизации на керченском берегу. Устройства на посту будут в режиме реального времени следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал. По сигналу с поста поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, выполнить торможение.



Также до открытия железнодорожного движения еще предстоит завершить тестирование более 2 тыс. энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.



Железная дорога соединит крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другим населёнными пунктами на материке.



Крымский мост протяжённостью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов открылось 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. За полтора года эксплуатации по мосту приехали более 8 миллионов транспортных средств.



Росавтодор в лице подведомственного ФКУ Упрдор "Тамань" с 2014 года выполняет функции государственного заказчика проектирования и строительства моста через Керченский пролив. В 2018 году Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста.



"AK&M" от 18.12.2019