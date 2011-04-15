Россияне смогут оценивать качество дорожных работ с помощью мобильного приложения "Госуслуги. Дороги", сообщил Минтранс.



Мобильное приложение разработано по поручению заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова. Презентация приложения состоялась на прошедшем 17 декабря под председательством вице-премьера заседании проектного комитета национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



"При реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нам принципиальна нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей - негативна она или позитивна на принимаемые усилия, - пояснил М.Акимов, цитируемый в сообщении. - Поэтому мы создали мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает ему окружение с точки зрения нашего проекта - какие дороги планируется сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы, - чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков, в общем помочь нам справиться с одной из главных российских бед".



Получить информацию об участках дорог, включенных в программу дорожно-строительных работ по национальному проекту, может любой установивший на своем мобильном устройстве приложение "Госуслуги. Дороги". Для оценки и комментария необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.



Скачать "Госуслуги. Дороги" можно в магазинах Apple Store и Google Play. Максим Акимов отметил, что приложение выложено буквально на днях и за это время зафиксировано уже более 2 тыс. скачиваний.



Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включённых в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (они не входят в число участников нацпроекта). После подтверждения местоположения пользователь может увидеть карту дорог, на которой желтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зеленым - где работы завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), серым - где ожидается их начало. Также можно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.



После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Гражданин может поставить свою оценку или написать отзыв, к которому возможно приложить фото или сделать их онлайн.



"Приложение "Госуслуги. Дороги" интегрировано с нашей системой оперативного управления "Эталон", которая уже зарекомендовала себя с успешной стороны, - сообщили в Минтрансе России. - Таким образом, для жителей стал доступен еще один удобный способ обратной связи по качеству ремонта дорог по нацпроекту, в дополнение к региональным группам в социальных сетях. Новое приложение позволит усилить работу с общественным мнением, и, как следствие, улучшить показатели выполняемых работ в регионах. Ведь нельзя забывать, что национальный проект направлен, в первую очередь на улучшение качества жизни нашего населения".



М.Акимов подчеркнул, что в 2020 году мобильное приложение будет интегрировано в основное приложение "Госуслуги". "Это позволит пользователям не переходить между двумя окнами приложений, а оценивать работу "дорожников" непосредственно при пользовании "Госуслуг" в стандартной, привычной среде", - добавил он.



"AK&M" от 18.12.2019