ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 декабря, в размере 69.6925 руб. против 69.6801 руб. на 18 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



18.12.19 - 69.6801 руб.

17.12.19 - 69.9431 руб.

14.12.19 - 69.8608 руб.

13.12.19 - 70.4271 руб.

12.12.19 - 70.4558 руб.











































































































































































































































































"AK&M" от 18.12.2019