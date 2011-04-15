Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 19 декабря 2019 года.



В ЧВК НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ГРУ

РАСКРЫТА СТРУКТУРА "Е.Н.О.Т. КОРП."



"Ъ" стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."), обвиняемые в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме. Со слов самих "енотов" следует, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие. Как утверждают сами фигуранты - спецназовцы ГРУ.





В СОВХОЗ ЛЕНИНА ВОШЛА "РОТА"

ЭКС-СУПРУГА ПАВЛА ГРУДИНИНА НАШЛА ПОДДЕРЖКУ У ДЕПУТАТА САБЛИНА



Бывшая жена кандидата в президенты Павла Грудинина Ирина оказалась бизнес-партнером депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Она стала владелицей 19,3% в одной из структур группы "Рота", подконтрольной парламентарию. Эти доли госпожа Грудинина получила в обмен на 42% акций совхоза имени Ленина, из-за которых спорит с бывшим мужем.





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"AK&M" от 19.12.2019