Российский рынок окажется под давлением, полагает налитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.



Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно нейтральны.



Тревожным для российского рынка знаком станет одобрение комитетом Сената законопроекта по новым санкциям против РФ, касающегося банков и суверенного долга. Законопроект, однако, еще должен быть рассмотрен полным составом Сената, в связи с чем на данный момент говорить о введении ограничений еще рано.



Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0.1%. На рынок в среду не поступило важных данных. Между тем Палата представителей, большинство в которой приходится на демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Окончательное решение остается за Сенатом, большинство в котором принадлежит республиканцам, в связи с чем импичмент президента представляется маловероятным.



Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет менее 0.1%. Торги в Европе, после повышения в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.2%.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 0.2%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0.5%. Рынки в основном консолидируются в ожидании новых драйверов движения.



Нефтяные фьючерсы утром растут менее чем на 0.5% после незначительных изменений накануне. Цены расположены у максимумов с сентября (район $66 по Brent и $61 по WTI). Отчет Минэнерго США в среду в целом не оказался разочаровывающим и показал сокращение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1.08 млн баррелей. Хотя инвесторы ожидали более значительного снижения запасов (примерно на 1.9 млн баррелей), они все же остались довольны тем, что опубликованные ранее данные Американского института нефти о росте показателя не подтвердились. Нефтедобыча в США осталась на отметке 12.8 млн баррелей в день.







"AK&M" от 19.12.2019