Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза до 10.4 млрд руб.

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев 2019 года увеличилась в 2 раза до 10.4 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3.4 млрд руб.



Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 трлн 278.5 млрд руб. и увеличился с начала года на 121 млрд руб. (на 5.6%). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 трлн 823.2 млрд руб. (прирост на 5.0% с начала года), физических лиц - 455.3 млрд руб. (на 7.9%).



Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 млрд руб. до 1 трлн 349 млрд руб. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 трлн 157 млрд руб., что на 21% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.



По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-ноябре 2019 года предоставлено 232 млрд руб. против 193 млрд руб. за аналогичный период 2018 года.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 19.12.2019