Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/12/2019
12:37

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза до 10.4 млрд руб.

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев 2019 года увеличилась в 2 раза до 10.4 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.

В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3.4 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 трлн 278.5 млрд руб. и увеличился с начала года на 121 млрд руб. (на 5.6%). В том числе кредитный портфель юридических лиц составил 1 трлн 823.2 млрд руб. (прирост на 5.0% с начала года), физических лиц - 455.3 млрд руб. (на 7.9%).

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 млрд руб. до 1 трлн 349 млрд руб. Выдачи кредитов аграриям с начала 2019 года составили 1 трлн 157 млрд руб., что на 21% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-ноябре 2019 года предоставлено 232 млрд руб. против 193 млрд руб. за аналогичный период 2018 года.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 19.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100